Ünlü yatırım bankasından faiz ve Merkez Bankası yorumu

Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs'tan, hem Merkez Bankası hem de faizle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Goldman Sachs'a göre TCMB'nin son faiz kararına ilişkin yorumunda "Rezervler pozitife dönebilir" dedi.

TCMB'nin dezenflasyon hedefine ulaşmak için TL'nin reel değerlenmesinin önemini vurgulayan ekonomistler gelecek dönem için gevşeme tahminlerini ise korudu.

Goldman Sachs raporu Clemens Graffe ve Başak Edizgil tarafından hazırlandı. Raporda, TCMB'nin faiz kararlarına ilişkin değerlendirildi, gevşemenin üçüncü çeyrekten sonra başlayabileceği öngörüldü.

KREDİ KARTINA ÖNLEMLER GELEBİLİR

Bankanın ekonomistlerinden dikkat çeken bir de kredi kartlarıyla ilgili açıklama geldi. Bankanın ekonomistleri, raporda TCMB'nin, acil önlemler yayınlamazsa bile kredi büyümesi ve mevduat faizlerinde mümkün olan bir gevşeme karşısında para politikasını destekleyeceğini ve gerekirse sterilizasyon araçlarını kullanacağını öngördü.

TCMB'nin kredi kartı harcamalarındaki artışı durdurmak için yeni önlemler almasının beklendiği Goldman Sachs raporunda da belirtildi.