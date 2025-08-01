Ünlü yazar kışladaki akılalmaz skandalı açıkladı! NATO’nun en güçlü ülkesiyiz ama…

CHP’li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, 2 askerimizin aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği olayda yaralanan askerlerin ailesinden olayın zehirlenme olmadığını öne sürmüştü. Nuray Babacan ise bugünkü köşe yazısında kışlada doktor olmadığını iddia etti. Babacan’ın “NATO ülkeleri arasına askeri hastanesi olmayan tek ülke durumundayız” yorumu akıllara AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye NATO ülkeleri arasında ilk 5’te yerini alan güçlü bir ülke” sözünü akıllara getirdi.

BU İDDİALAR ÇOK KONUŞULMUŞTU

2 askerimizin şehit olmasına dair iddialar ise gündeme gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu önceki gün hastanede yatan askerleri ziyaret ederken aileler ile görüştü. Görüşmeye dair detayları ünlü yazar Aytunç Erkin taşımıştı. Bağcıoğlu, hastanede yatan 2 askeri ziyaret ederken ailelerden aldığı bilgiyi şu şekilde aktardı;

“Babalarıyla da kendileriyle de konuştum. İki asker var hastanede. Askerlerden ve ailelerden aldığım bilgi şu: İki veya üç asker birlikten firar ediyor. İkisi yakalanmış sonrasında. Bir astsubay başçavuş ceza alarak birinci tabur birinci bölüğü dört saat güneş altında tutuyor. Dört saat güneşte bekletilmiş çocuklar. Su içmeleri engelleniyor, kısıtlanıyor. Sonra bayılmalar başlamış. Oturtmuşlar bir yere iş kontrolden çıkınca ambulans çağrılıyor. Zehirlenme yok.”

KIŞLADA DOKTOR YOK İDDİASI

Nefes’te bir diğer yazar Nuray Babacan ise bugünkü köşe yazısında askeriyelerde hastanelerin kapanmasına değinirken, İskenderun’da iki askerimizin şehit düşmesinden sorumlu olanların insanlık dışı muamelesinin dışında kışlada doktor olmadığını iddia etti. Babacan, “Irak’ın kuzeyinde bir mağarada arama yaparken metan gazından zehirlenerek şehit düşen 12 asker konusu ‘yetersiz ara yönetici’ konusunu gündeme getiriyor. Askeri yöneticilerin maskeyi zorunlu kılmaması, zehirlenme olasılığının göz önünde bulundurulmaması gibi bir dizi eksik anlatılıyor” dedi.

ERDOĞAN’IN O SÖZÜ AKILLARA GELDİ

Babacan’ın “Sonuçta NATO ülkeleri arasına askeri hastanesi olmayan tek ülke durumundayız” sözü AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye NATO ülkeleri arasında ilk 5’te yerini alan güçlü bir ülke” sözlerini akıllara getirdi.

NE OLMUŞTU?

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan 7 Mehmetçiğin yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan ise kurtarılamayarak şehit olmuştu.

İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştı.

Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştı.