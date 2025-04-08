Ünlü yazardan bomba iddia… 139 tutuklu öğrenci için gündemi sarsacak istek!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yapılan eylemlere katıldıkları için tutuklanan 299 genç, günlerdir cezaevinde tutuklu bulunuyor. 299 gencin davasına ilişkin, Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bomba bir iddiada bulundu. Öztürk, 139 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede tamamı hakkında “siyasi yasak” istendiğini öne sürdü. Siyasi yasak istenenler arasında CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayında, Genel Başkan Özgür Özel ’in Parti Meclisi listesine giren "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin de var.

“139 ŞÜPHELİ HAKKINDA “SİYASİ YASAK” İSTENİYOR”

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında 299 tutuklu gencin davasına ilişkin çarpıcı detayı ortaya çıkardı. Öztürk, 139 şüpheli hakkında siyasi yasak istendiğini iddia ederek yazısında şu şekilde dile getirdi:

“Geçen Pazar günü Ankara’da yapılan CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayında, Genel Başkan Özgür Özel ’in Parti Meclisi listesine giren isimlerden birisi de Berkay Gezgin’di. Berkay, Marmara Cezaevinde tutuklu olmasına rağmen, Parti Meclisine seçildi. Ancak yalnız Berkay Gezgin’i değil, 25 Mart’ta tutuklanan 139 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede tamamı hakkında “siyasi yasak” isteniyor. Bu suçtan ceza verilmesi halinde Berkay Gezgin ve diğer şüpheliler yasaya göre muhtar bile olamayacak, kamuda görev alamayacak.”

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınasının ardından başlayan eylemlerde gençler öne planda olmuştu. Birçok kentte sokakları dolduran gençler, hazırladıkları pankartlar, attıkları sloganlar ile dikkat çekmişti. Ancak kimi ev baskınında kimi eylemlerde binlerce genç gözaltına alındı. Demokratik haklarını kullanan 301 genç tutuklu olarak bayramı cezaevinde geçirdi. 2 kişinin tahliye edilse de 299 genç hala cezaevinde bulunuyor.