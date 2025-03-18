Ünlü yazardan çok konuşulacak 2 tespit: ‘Devlet’in İmamoğlu hakkında aldığı karar!

Hakkında 6 soruşturma açılan ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan ön seçimde tek aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili Nefes yazarı Aytunç Erkin, çarpıcı tespitlerde bulundu. Erkin, Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun 15 Mart’ta “Ankara ve Ekrem İmamoğlu!” başlıklı köşe yazısından 2 kritik tespite ayak bastı. Erkin, “İkincisi de “devlet ufkuna bakıp…” Aslında 2023 seçimleri öncesinden bu yana İmamoğlu’nun “cumhurbaşkanlığı adaylığı” tartışmalarında ‘devlet’in kararı “Kemal Kılıçdaroğlu” diye konuşuluyordu” dedi.

AYTUNÇ ERKİN, OKAN MÜDERRİSOĞLU’NUN YAZISINDA 2 TESPİTTE BULUNDU

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “‘Devlet’in İmamoğlu hakkında aldığı karar!” başlıklı köşe yazısında çarpıcı ifadelerde bulundu. Erkin, Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu’nun 15 Mart’ta köşesindeki “Ankara ve Ekrem İmamoğlu!” başlıklı yazısında, “… Ama mesleki tecrübemle gördüğüm bir başka hususu söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu, Ankara’ya güven vermiyor! Evet, evet... ‘Devlet’ dediğimiz o canlı organizma, farklı kurum ve kuruluşları ile İmamoğlu’na kuşku ile bakıyor. Amaca ulaşmak için her aracı mubah gören tarzı, siyasal ikbali için girdiği girift ilişkileri, gözünü küresel odaklardan ayırmayan politik tutumu, itimat telkin etmiyor. Yani... Olup bitenlere AK Parti ve Külliye penceresinden bakmayı alışkanlık edinenlerin, bu perspektifin çok ötesindeki ‘devlet ufkuna’ da bakıp ‘Neden?’ diye sormaları gerekiyor!” ifadelerine dair 2 tespitte bulundu.

“‘DEVLET’İN KARARI “KEMAL KILIÇDAROĞLU” DİYE KONUŞULUYORDU”

“Bu yazıda iki tespit önemli” diyen Erkin şunları söyledi;

“Birincisi “Gözünü küresel odaklardan ayırmayan politik tutumu...”

İkincisi de “devlet ufkuna bakıp…” Aslında 2023 seçimleri öncesinden bu yana İmamoğlu’nun “cumhurbaşkanlığı adaylığı” tartışmalarında ‘devlet’in kararı “Kemal Kılıçdaroğlu” diye konuşuluyordu. Çünkü; İmamoğlu’nun “uluslararası ilişkilerde” aldığı destek ve ‘devlet’in çizdiği yol haritasında “kim ne kadar yerli ve milli?” sorusuydu. Yiğit Bulut’un sosyal medya paylaşımı da bu nedenden dolayı “önemsenecek” bir paylaşımdı ve masalarda konuşuluyordu. Ancak Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek veren “devlet aklı” daha sonra farklı bir çizgiyi savunmuştu.”