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Ünlü yıldızın reklam için verdiği pozlar olay oldu

Euphoria dizisinde yıldızı parlayan oyuncu Sydney Sweeney dizide cesur sahneleriyle adından sıkça söz ettirmişti. Güzel oyuncu Sydney Sweeney, bir iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti ve cesur pozlara imza attı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 13:11
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Ünlü yıldız Sydney Sweeney'in reklam için verdiği pozlar olay oldu

Ünlü yıldızın reklam için verdiği pozlar olay oldu
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Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney diziden sonra oldukça popüler oldu. Güzel oyuncu "Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar" diyerek sitem etmiş ve rol için çıplak sahnelerde yer almasının sorun olmaması gerektiğini ifade etmişti.

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney son olarak reklam için bir iç çamaşırı markası ile anlaştı.

Reklam için iç çamaşırlarıyla cesur pozlara imza atan güzel oyuncuya Bella Thorne da ateş emojisi yağdırdı..

"SOYUNMA ODASINDA..."

Güzel oyuncu büyürken vücudundan utandığını da itiraf ederek "Utandım ve soyunma odasında asla üstümü değiştirmek istemedim. Diğer kızlardan önce göğüslerim vardı ve bunun için dışlanmış hissettim" açıklamasında bulunmuştu.

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