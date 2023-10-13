Ünlü yönetmen hayatını kaybetti. Acı haberi arkadaşı duyurdu

ABD'li film yönetmeni, yazar ve yapımcı Jeff Burr, 60 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi Burr'un yakın arkadaşı Eric Spudic duyurdu.

Ünlü yönetmen hayatını kaybetti. Acı haberi arkadaşı duyurdu

'Puppet Master'dan 'From A Whisper to A Scream'e kadar birçok korku filmine imzasını atan yönetmen Jeff Burr'dan acı haber geldi. Burr 60 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Jeff Burr'un yakın arkadaşı Eric Spudic, duyurdu. Spudic, 'The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun uykusunda yaşamını yitirdiğini dile getirdi. Eric Spudic, ayrıca Burr'un, ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Whitfield ilçesinin merkezi olan Dalton'da hayatını kaybettiğini belirtti.

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"YAPMAK İSTEDİĞİM TEK TÜR BUNLAR DEĞİL" DEMİŞTİ

Öte yandan Jeff Burr, 2018'de verdiği bir röportajda, "Korku filmlerini, tür filmlerini seviyorum ama yapmak istediğim tek tür bunlar değil. Ben bir film aşığıyım ve her türlü filmi yapmak istiyorum ama ana akım Hollywood dünyasında film yapımcıları çoğu zaman aktörler gibi tipleştiriliyor" demişti.

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