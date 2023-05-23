Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan kendi kariyer rekorunu kırdı

Filmlerinin uzun olmasıyla da tanınan Nuri bilge Ceylan, bu konuda kariyer rekorunu kırdı. Yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne' ile en uzun filmini çeken Ceylan, bu yıl 76’ncı kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nde 'Altın Palmiye' için en büyük adaylar arasında bulunuyor

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan kendi kariyer rekorunu kırdı

Editör: Osmancan EROK

Kariyerinin en ışıltılı ödüllerini Cannes Film Festivali’nde kazanan Nuri Bilge Ceylan, yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ ile kariyer rekorunu kırdı.

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Nuri Bilge Ceylan’ın en uzun filmi, Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Film' dalında 'Altın Palmiye' kazanan 196 dakikalık 2014 yapımı ‘Kış Uykusu’ydu. Ceylan, yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ ile süre uzunluğunu bir dakika geliştirerek 197 dakikaya çıkardı.

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Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali’nde galası yapılan ‘Kuru Otlar Üstüne’de Musab Ekici, Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu, Ece Bağcı rol aldı.

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Cannes’da bulunan ve filmi izleyenler, Nuri Bilge Ceylan’ın yeniden ‘Altın Palmiye’ kazanacağından bir hayli emin. Bunun olup olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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Nuri Bilge Ceylan, ‘Kuru Otlar Üstüne’ ile Cannes Film Festivali’nde ödül kazansa da kazanmasa da Türk sinemasının gerek Cannes’da gerekse diğer uluslararası film organizasyonlarında en çok ödül kazanan yönetmen olmaya devam edecek. Ceylan, o kadar çok ödül kazandı ki elinde bulundurduğu rekorun uzun yıllar kırılabilmesi pek de mümkün görünmüyor.

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