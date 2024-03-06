Ünlü Youtuber Ruhi Çenet dünyanın en kalabalık adasına gitti yaşadıklarını anlattı. Aile yaşamları rahat birden fazla partnerle…

YouTuber Ruhi Çenet, dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biri olan ve bir futbol sahası büyüklüğündeki Santa Cruz del Islote Adası'na yaptığı ziyaretindeki yaşadıklarını YouTube kanalında paylaştı.

"Unutulmaz bir deneyimdi" diyerek anlattığı videoda, adada yaşayan insanlar gibi 48 saat geçirdi.

Seyahat içerikleriyle 8 milyon aboneye ulaşan Çenet'in bu son macerası, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

“PARTNERDEN ÇOCUK SAHİBİ OLMASI DA ÇOK YAYGIN GÖRÜNÜYOR”

Çenet videosunda, “Aile yaşamları eşsiz bir şekilde fazla rahat. Çiftlerin hemen hemen hepsi resmi evlilikleri olmadan birlikte yaşıyor. Ayrıca insanların birden fazla partnerden çocuk sahibi olması da çok yaygın görünüyor” sözlerini kullandı.

Kolombiya'nın anakarasından iki saatlik bir tekne yolculuğu mesafesinde yer alan bu ada, kilometrekare başına 68.000 kişi barındırıyor; bu oran, dünyanın en kalabalık şehirlerinden Hong Kong'un nüfus yoğunluğunun on katından fazla.

“ADIMINIZI ATTIĞINIZ ANDA YOĞUNLUĞU HİSSEDİYORSUNUZ”

Çenet, "Dört sokak ve beton yapılarla dolu bu adada araç yok. Adımınızı attığınız anda yoğunluğu hissediyorsunuz; insan sesleri, horozların ötüşü, dalgaların sesi ve müzik iç içe geçiyor" şeklinde izlenimlerini aktardı.

Adanın dar sokaklarında sürekli insanlarla karşılaşan Çenet, "Nereye gitsek, her köşe başında birileri var. Yalnızlık imkansız" dedi.

Ailelerin bir odada on kişiyle yaşadığı ve evlerin birbirine bitişik olduğu bu adada, insanlar bazen komşularının evlerinden geçerek yollarına devam etmek zorunda kalıyor.

Çenet, "Ada o kadar kalabalık ki, insanlar günlük rutinlerini en sıradışı yerlerde yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Çenet, adada tapu veya imar izni olmadığını, ancak konuştuğu 220 aileden çoğunun mülk sahibi olduğunu ve birkaç ailenin ise ayda 50 ila 70 dolar arasında kira ödediğini belirtti.

Hijyenin büyük bir sorun olduğu adada, sınırlı su kaynakları sadece içme suyu olarak kullanılıyor.

Adada yaşayanlar arasında balıkçılar, yemek satıcıları ve inşaat işçileri bulunuyor. Bir okul, kilise, klinik, üç market, bir restoran ve bir otel adanın altyapısını oluşturuyor.

Çenet, adanın 200 yıl önce balıkçılar tarafından keşfedildiğini ve zamanla mercan kayalıkları, deniz kabukları ve çöplerle genişletildiğini anlattı.

Aile planlamasının olmadığı adada nüfusun hızla arttığını ve çiftlerin çoğunun resmi bir evlilik olmadan birlikte yaşadığını, çok eşliliğin yaygın olduğunu ekledi.