UNRWA: Lübnan'ın güneyinde 200 bin kişi göç etti

UNRWA'dan yapılan açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda gerilimin artmasıyla bölgedeki Filistinlilerin güvenli bölge arayışına girdiği ve UNRWA'nın acil müdahale başlattığı belirtildi. UNRWA, Sayda kentinde yerinden edilenlere hizmet vermek üzere 3 sığınma merkezi açtı.

Lübnan'ın güneyinde çok sayıda kişinin yerinden edildiği belirtilen açıklamada, göç dalgasının Sayda kentinde ekmek ve içme suyu gibi temel ihtiyaç maddelerinde eksikliğe yol açtığı vurgulandı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, Ekim 2023'ten 24 Eylül'e kadar yaklaşık 200 bin kişi Lübnan'ın güneyinde yerinden edildi. Yerinden edilenlerin sayısı, Ekim 2023'ten 17 Eylül'e kadar 111 bin 656, 17 Eylül - 24 Eylül tarihlerinde ise 90 bin 530 olarak kaydedildi.

İsrail Lübnan'ın güneyindeki Şeba’da 3 katlı bir evi hedef aldı: Aynı aileden 9 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'a yönelik şiddetlenen saldırılarında 748 kişi öldü. Hizbullah ile 8 Ekim'den beri çatışan İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, bu saldırılarda 748 kişi öldü ve yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu. Hizbullah, İsrail'in güney ve doğu bölgelerine yönelik yoğun bombardımana füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında büyük bir hasar açıklanmadı. Güneyden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenler de bulunuyor.

İsrail Savunma Bakanı Lübnan'a saldırıların devam etmesini onayladı