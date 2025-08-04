Unutkanlık hastalıklarına duvar örülüyor! Basit alışkanlık beyne kalkan oluyor

Bilim dünyasından gelen yeni bulgular, düzenli yürüyüşün Alzheimer hastalığı riskini azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, fiziksel aktivitenin, özellikle yürümenin, beyin sağlığını desteklediğini ve nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucu bir etki sunduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, günlük yaşamda uygulanabilecek bu basit alışkanlığın, Alzheimer gibi ciddi bir sağlık sorununa karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturabileceğini vurguladı.

BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

Pazartesi günü Alzheimer Derneği’nin yıllık toplantısında sunulan iki önemli çalışma, yürümenin bilişsel sağlık üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

Calgary Üniversitesi’nde nörobilim alanında Yardımcı Doçent olan Dr. Cindy Barha, NBC News’a yaptığı açıklamada, “Yürüyüş, beyinde BDNF (beyin kaynaklı nörotrofik faktör) adlı bir proteinin üretimini artırıyor. Bu protein, beyniniz için adeta doğal bir gübre gibi çalışarak sinir hücrelerini koruyor ve bilişsel işlevleri destekliyor” dedi.

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Araştırmalar, düzenli yürüyüş yapan bireylerde, özellikle APOE4 gen varyantına sahip olanlarda, Alzheimer riskinin önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. APOE4, Alzheimer riskini artıran bir genetik faktör olarak biliniyor ve dünya nüfusunun yaklaşık %15’inde bulundu.

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü’nden Dr. Jenni Lehtisalo, aynı toplantıda, APOE4 gen varyantına sahip bireylerde yürüyüş gibi yaşam tarzı değişikliklerinin dört kat daha fazla fayda sağladığını belirtti. Lehtisalo, “Bu müdahalelerin neden bu kadar etkili olduğu tam olarak bilinmese de, egzersizin beyin sağlığını desteklediği açıkça görülüyor” dedi.

Araştırmalar, haftada en az 5 gün 30-45 dakika tempolu yürüyüşün, bilişsel gerilemeyi yavaşlattığını ve Alzheimer riskini azalttığını doğruladı.

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YÜRÜYÜŞÜN BEYNE FAYDALARI

Yürüyüş, sadece fiziksel sağlığı değil, zihinsel sağlığı da güçlendirdi. Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden Alzheimer uzmanı Dr. Hussein Yassine, Science dergisine verdiği demeçte, “Düzenli fiziksel aktivite, beyne kan akışını artırarak sinir hücrelerinin korunmasına yardımcı oluyor. Hareketsiz bir yaşam tarzı, özellikle APOE4 taşıyıcıları için zararlı olabilir” dedi. Yassine, rafine şeker tüketimi ve hareketsizliğin, Alzheimer riskini artıran faktörler arasında yer aldığını ekledi.

HAREKETE GEÇMEK İÇİN DAHA FAZLA NEDEN

Araştırmalar, yürümenin yalnızca Alzheimer riskini azaltmakla kalmadığını, aynı zamanda kalp-damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi diğer risk faktörlerini de kontrol altına aldığını gösterdi.

Uzmanlar, “Haftada en az 3 gün 30 dakika yürüyüş yapmak, kan dolaşımını düzenliyor ve beyne yeterli oksijen ulaşmasını sağlıyor. Bu da bilişsel işlevlerin korunmasında kritik bir rol oynuyor” dedi.

Güçlü, yürüyüşün eklem ağrılarını azalttığını, kas sertliğini önlediğini ve genel ruh sağlığını iyileştirdiğini de ekledi.

Yapılan bir çalışmada, günde 500 metre veya daha fazla yürüyenlerin, daha az yürüyenlere kıyasla Alzheimer riskinin iki kat daha düşük olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, “Hızlı yürümek zorunda değilsiniz, sadece düzenli ve uzun mesafeli yürüyüşler yapın” tavsiyesinde bulundu.

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR BİR ÇÖZÜM

Yürüyüş, pahalı ekipmanlar veya özel bir spor salonu gerektirmeyen, herkesin kolayca uygulayabileceği bir aktivite.

Uzmanlar, özellikle 40’lı yaşlardan itibaren düzenli yürüyüş alışkanlığı edinmenin, Alzheimer riskini azaltmada kritik olduğunu vurguladı.

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Bilim dünyası, yürümenin Alzheimer’a karşı basit ama etkili bir savunma mekanizması sunduğunu doğruladı.

Günde sadece 30-45 dakika ayırarak hem bedenin hem de zihnin koruyabileceğinin altı çizildi.

Uzmanlar, bu basit alışkanlığın, gelecekte milyonlarca insanın yaşam kalitesini artırabileceğini söyledi.