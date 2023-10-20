Unutkanlık hastalıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı

Zihin gelişimini destekleyerek unutkanlık hastalıklarına iyi gelen nazar otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Unutkanlık hastalıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Zihin gelişimini destekleyerek unutkanlık hastalıklarına iyi gelen nazar otunun faydaları dikkat çekti.

UNUTKANLIK HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında unutkanlık hastalığı yalnızca yaşlılarda görülüyor gibi bir kanı olsa da bu doğru bir kanı değildir. Her yaştan insanda farklı nedenlere bağlı olmak üzere unutkanlık hastalığı olabilir.

Genç yaştaki insanların da unutkanlık hastalığı geçirme olasılığı vardır. Bazı durumlarda unutkanlık olağan görülebilir ve günlük nedenlere bağlanabilir ancak vitamin eksiklikleri veya hormon yetersizliklerinin sonucu olarak unutkanlık hastalığı ortaya çıkar. Bunun yanında ilerleyen yaşlarda nöropsikiyatrik hastalıklardan olan alzheimer ve demans da ortaya çıkabilir.

NAZAR OTU NASIL KULLANILIR?

Nazar otu kullanımı genellikle çay şeklinde tüketilerek olur. Üzerliğin yakılması da farklı bir enerjisel uygulama yöntemidir. Nazar otu zayıflama ve bitkisel tedavi yöntemlerinde sıkça kullanılır. Kullanım amacına göre bazı detaylara dikkat edilmesi gerekir.

Eğer hassas bir bünyeniz varsa üzerlik otuna karşı alerjiniz olabilir. Bu konuda tedbirli olmanızı öneriyoruz. Nazar otu alerji yapan bitkiler listesinde üst sırada bulunmasa da alerji konusu kişiye göre değişkenlik gösterdiği için temkinli davranmak iyi olur.

Öne Çıkanlar
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
Son Haberler
Beyaz Saray’ın paylaştığı fotoğraf ülkeyi karıştırdı: Yüzleri gizli kalmalıydı Dünya
Beyaz Saray’ın paylaştığı fotoğraf ülkeyi karıştırdı: Yüzleri gizli kalmalıydı
Samsunspor Başakşehir'e kaybederse tarihe geçecek! 6 maçlık mağlubiyet serisi var Spor
Samsunspor Başakşehir'e kaybederse tarihe geçecek! 6 maçlık mağlubiyet serisi var
Kamuda taşerona tepki: İnsanlık adına utanç verici Siyaset
Kamuda taşerona tepki: İnsanlık adına utanç verici
Almanya'dan Filistin sansürü Dünya
Almanya'dan Filistin sansürü
Starbucks Filistin'e savaş açtı. Resmi açıklama da geldi Dünya
Starbucks Filistin'e savaş açtı. Resmi açıklama da geldi
1 haftada 1090 kaçak göçmen yakalandı Gündem
1 haftada 1090 kaçak göçmen yakalandı
Gram altında yeni dönem. Artık zorunlu olacak Ekonomi
Gram altında yeni dönem. Artık zorunlu olacak