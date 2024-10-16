Unuttuğunu unutmak çok tehlikeli! Uzman görüşleri ve bilim bakın ne diyor!

Unutkanlık, günlük yaşamın bir parçası olarak kabul edilse de, bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarının habercisinin olabileceği bildirildi. Özellikle kişinin unuttuğunu unutması, yani unutkanlığının farkında olmaması, en tehlikeli unutkanlık türlerinden biri olarak kabul edilir. Bu durumun genellikle Alzheimer ve diğer demans türleriyle ilişkilendirileceği ve kişinin bağımsız yaşama yetisini kaybetmesine yol açabildiğinin altının çizilmesi gündem oldu.

UNUTKANLIK VE UNUTMA ARASINDAKİ FARK

Unutma, öğrenme sürecinin doğal bir parçasıdır ve herkesin zaman zaman yaşadığı bir durumu olduğu bildirildi.

Ancak unutkanlık, özellikle tekrarlayan ve kişinin günlük yaşamını etkileyen bir hale geldiğinde, bir sağlık sorununun belirtisi olabileceği vurgulandı.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, unutma ve unutkanlık arasındaki farkın belirgin hale getirilmesinin önemini vurguladı. Unutmanın doğal ve fizyolojik bir süreçken, unutkanlık daha ciddi bir durumun işareti olabileceğinin söylenmesi dikkat çekti.

KİŞİNİN UNUTTUĞUNU UNUTMASI

Kişinin unuttuğunu unutması, yani unutkanlığının farkında olmaması, hafıza kaybının en tehlikeli biçimlerinden biri olmasıyla dikkat çekti. Bu durum, genellikle Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerinde görüldüğünün altı çizildi.

Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sultan Tarlacı, bu tür unutkanlıkların kişinin ruhsal sağlığını ve günlük işlevselliğini ciddi şekilde etkileyebileceğini dile getirmesi dikkat çekti. Kişinin geçmişini, kimliğini veya önemli yaşam olaylarını unutması, bağımsız yaşama yetisini kaybetmesine neden olabileceğinin altı çizildi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Bilimsel araştırmalar, kişinin unuttuğunu unutmasının, Alzheimer hastalığının erken belirtilerinden biri olduğunu göstermesi gündem oldu. Bu tür unutkanlıklar, hastalığın ilerlemesiyle birlikte daha belirgin hale gelir ve kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdüğü bildirildi.

Yapılan araştırmalar, kişinin unuttuğunu unutmasının bilişsel işlevlerdeki bozulmalarla ilişkili olduğunu gösterdiğinin altı çizildi.

Journal of Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışmada, unuttuğunu unutma durumunun Alzheimer hastalığının erken belirtilerinden biri olabileceği belirtildi. Araştırma, bu durumun %40 oranında erken teşhis fırsatı sunduğunu ortaya koydu.

Cognitive Neuroscience dergisinde yer alan bir başka çalışmada, stres ve anksiyetenin hafıza üzerindeki etkileri incelenmiş ve yüksek stres seviyelerinin bilişsel işlevleri olumsuz etkilediği bulundu.

Uzmanlar, bu tür belirtilerin erken teşhis edilmesinin ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanmasının önemini vurguladı.

Prof. Dr. Sultan Tarlacı, unutkanlığın sadece yakın dönemde yaşananlarla ilgili olmamasının, daha ciddi bir hafıza sorununun işareti olabileceğini belirtti. Özellikle eskileri iyi hatırlayan ancak son günlerde olanları hatırlamakta zorluk çeken kişilerin mutlaka incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Psikiyatrist Dr. Mehmet Ali Yılmaz şunları dile getirdi:

"Kişinin unuttuğunu unutması, sadece hafıza kaybı değil, aynı zamanda bilişsel işlevlerin bozulduğunun bir işareti olabilir. Bu durum, erken teşhis ve müdahale gerektirir"

Ayrıca, Nörolog Prof. Dr. Zeynep Korkmaz şunları kaydetti:

"Unutkanlık, günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, bireylerin bu tür durumları ciddiye alması ve uzman yardımı alması önemlidir"

TEDAVİ VE ÖNLEME YÖNTEMLERİ

Unutkanlıkla başa çıkmak için çeşitli tedavi ve önleme yöntemlerinin mevcut olduğu vurgulandı. İlaç tedavileri, bilişsel terapi ve yaşam tarzı değişiklikleri, hafıza kaybını yönetmede etkili olabilir. Ayrıca, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve zihinsel aktivitelerle meşgul olmak, hafızayı güçlendirebilir ve unutkanlığı azaltabilir.

Kişinin unuttuğunu unutması, en tehlikeli unutkanlık türlerinden biri olarak kabul edilir ve genellikle Alzheimer ve diğer demans türleriyle ilişkili. Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar, bu tür unutkanlıkların erken teşhis edilmesinin ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanmasının önemini vurguladı. Unutkanlık belirtileri gösteren kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması ve gerekli tetkiklerin yapılması gerektiği belirtildi.