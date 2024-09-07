Urartuların baştanrısına ithaf edilen 3 bronz kalkan ile miğfer bulundu

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde süreleri 12 aya uzatılan kazı çalışmalarında her geçen gün yeni ve nadide eserlerin ortaya çıkarıldığını belirtti.

Anadolu tarihinin kadim uygarlıklarından Urartu Krallığı'na ait son büyük kent olan ve yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen Ayanis Antik Kenti'nde yürütülen kazılar sonucunda yeni eserlere ulaşıldığını aktaran Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Urartuların baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen 3 adet bronz kalkan ile bir adet bronz miğfer, kazılarda ortaya çıkan yeni eserler oldu. Ayanis'te tanrı Haldi'ye adanan anıtsal tapınak kompleksinde gerçekleştirilen kazılarda bulunan eserler, Urartu metal işçiliğinin zenginliğini ve ulaştığı seviyeyi yansıtıyor. Eserlerin gün ışığına kavuşmasında emeği olan ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Bu keşif, Urartu Krallığı'nın metal işçiliği konusundaki yetkinliğini ve sanat seviyesini bir kez daha gözler önüne seriyor. Urartu medeniyeti, özellikle bronz ve demir işçiliğinde gelişmiş teknikleriyle tanınmakta olup, Ayanis'teki bu yeni buluntular, onların zengin kültürel ve dini hayatını da anlamak için önemli ipuçları sunuyor.

Van Gölü kıyısında yer alan Ayanis Antik Kenti, Urartu Krallığı'nın son dönemlerine ışık tutan önemli bir arkeolojik alan olarak biliniyor. Burada yürütülen kazılar, Urartu krallarının dini inançlarına, tapınak mimarilerine ve sosyal hayatlarına dair değerli bilgiler sunmakta. Haldi'ye adanan tapınak kompleksindeki buluntular, Urartuların dini ritüelleri ve tanrılara sundukları adakları anlamada büyük önem taşıyor.