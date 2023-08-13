Uraz Kaygılaroğlu gelin alma töreninde göbek atarak kurtlarını döktü

Arkadaşının gelin alma törenine katılan Uraz Kaygılaroğlu, kendisini müziğin ritmine kaptırınca sokak ortasında diğer davetlilerle birlikte hem göbek attı hem de horon tepti.

Uraz Kaygılaroğlu gelin alma töreninde göbek atarak kurtlarını döktü

Dizi ve film projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uraz Kaygılaroğlu, dün bir arkadaşının düğününe katıldı. Düğünden önce gelin alma törenine giden oyuncu, sokak ortasında göbek atarak kurtlarını döktü.

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KIZIYLA DANS ETTİ
Kendisini müziğin ritmine kaptıran oyuncu, diğer davetlilerle birlikte karşılıklı oyun havası oynadı. Kaygılaroğlu düğünden de genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.

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Şahitlerin arasında Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal da yer aldı. Düğüne kızı ve eski eşi Melis İşiten'le katılan oyuncu, bir ara kızıyla dans etmeyi de ihmal etmedi. Düğünde eğlenceli anlar yaşayan oyuncu, bir ara da horon tepti.

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