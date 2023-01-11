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Uraz Kaygılaroğlu stiliyle gündem oldu

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, siyah ojelerinden sonra bu kez stiliyle gündem oldu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:42
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Uraz Kaygılaroğlu stiliyle sosyal medyaya damga vurdu

Uraz Kaygılaroğlu stiliyle gündem oldu
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Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, stiliyle sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncu, çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşıp, "Şişmiş hissediyorum" diye yazdı.

Kombiniyle kısa sürede gündem olan Kaygılaroğlu mesaj yağmuruna tutuldu.

Bazı kullanıcılar beğenirken, bazı ise beğenilmedi. Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy da Kaygılaroğlu'nun stilini rapçi Sefo'ya benzetti.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, son yaptığı paylaşımla magazin gündemine oturmuştu. Asansörde selfie paylaşan Kaygılaroğlu'nun siyah oje sürmesi tartışma yaratmıştı. 
 

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