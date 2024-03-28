Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi

Kaynak: Milliyet
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 28 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour'la aşk yaşadığı dedikodularını doğruladı ve "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Melis İşiten'den beş yıl önce boşanan, bir çocuk babası Uraz Kaygılaroğlu'ndan özel hayatıyla ilgili açıklama geldi. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından sıkça bahsettiren Kaygılaroğlu, aşk dedikodularına son noktaya koydu.

Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Kaygılaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Her şey yolunda. Arkadaşlarla denk geldim, oturup kahve içtik. 'Aşık Shakespeare' adlı tiyatro oyunumuz devam ediyor. Arkadaşlarımızla da stand up gösterilerimiz var, bir yandan o devam ediyor" diye konuştu.

"BU SEZON YORUCU GEÇTİ"

Yoğun tempo sebebiyle yaz aylarını iple çektiğini ifade eden Kaygılaroğlu, "Bu sezon iş anlamında yorucu geçti, ondan dolayı bir an önce yaz gelsin istiyorum" dedi.

1-003.jpg

"HER ŞEY YOLUNDA"

Kaygılaroğlu, Sayna Soleimanpour'la ilişkileri için, gazetecilerin "Hayırlı olsun diyelim mi?" sözleri üzerine, "Evet, 'hayırlı olsun' diyelim. Gayet güzel gidiyor, her şey yolunda. 'Nasıl tanıştınız?' gibi konulara da girmeyelim, özel konular bunlar" diyerek aşk iddialarını doğruladı.

3-003.jpg

BEŞ YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ!

Kaygılaroğlu, 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten ile nikâh masasına oturmuştu. 2017'de kızları Ada'nın doğumuyla anne ve baba olma mutluluğu yaşayan ünlü çift, 2019'da anlaşmalı olarak evliliklerine nokta koymuştu.

İlgili Haberler
Nesrin Cavadzade ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi
Uraz Kaygılaroğlu başında aşağı bir kova su yedi. Gece yarısı bağıra bağıra şarkı söyledi
Uraz Kaygılaroğlu sokak şarkıcısıyla düet yaptı. Sosyal medya yıkıldı
Uraz Kaygılaroğlu gelin alma töreninde göbek atarak kurtlarını döktü
Uraz Kaygılaroğlu sahneye kadın kılığında çıktı
Son Haberler
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı Spor
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri... Magazin
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri...
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir?
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a' Spor
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a'
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım Magazin
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu Dünya
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu