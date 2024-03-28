Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi

Melis İşiten'den beş yıl önce boşanan, bir çocuk babası Uraz Kaygılaroğlu'ndan özel hayatıyla ilgili açıklama geldi. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından sıkça bahsettiren Kaygılaroğlu, aşk dedikodularına son noktaya koydu.

Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Kaygılaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Her şey yolunda. Arkadaşlarla denk geldim, oturup kahve içtik. 'Aşık Shakespeare' adlı tiyatro oyunumuz devam ediyor. Arkadaşlarımızla da stand up gösterilerimiz var, bir yandan o devam ediyor" diye konuştu.

"BU SEZON YORUCU GEÇTİ"

Yoğun tempo sebebiyle yaz aylarını iple çektiğini ifade eden Kaygılaroğlu, "Bu sezon iş anlamında yorucu geçti, ondan dolayı bir an önce yaz gelsin istiyorum" dedi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Kaygılaroğlu, Sayna Soleimanpour'la ilişkileri için, gazetecilerin "Hayırlı olsun diyelim mi?" sözleri üzerine, "Evet, 'hayırlı olsun' diyelim. Gayet güzel gidiyor, her şey yolunda. 'Nasıl tanıştınız?' gibi konulara da girmeyelim, özel konular bunlar" diyerek aşk iddialarını doğruladı.

BEŞ YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ!

Kaygılaroğlu, 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten ile nikâh masasına oturmuştu. 2017'de kızları Ada'nın doğumuyla anne ve baba olma mutluluğu yaşayan ünlü çift, 2019'da anlaşmalı olarak evliliklerine nokta koymuştu.