Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail'e yüklendi

Berlin'de, Alman mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Al-Safadi "Biz gerilimin tırmandırılmasına karşıyız. Netanyahu dikkatleri Gazze'den uzaklaştırıp İran'la çatışmasına odaklamak istiyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın, İsrail'e karşı gerçekleştirdiği misilleme saldırısından sonra gerilimi daha fazla tırmandırmama kararını açıkladığının altını çizen Al-Safadi "şimdi zor olanın Netanyahu hükümetinin yanıt vermemesini ya da gerilimi tırmandırmamasını sağlamak olduğunu" belirtti.

Al-Safadi ayrıca Siyonist varlığının Orta Doğu'da tesis edilmeye çalışılan barış ortamının önündeki en büyük engel olduğunu belirttikten sonra artan gerilimin herkesi tehlikeye attığını vurgulayarak, bu artışı durdurmak için temel nedenleri ele almanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.