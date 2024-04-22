Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Avrupalı heyetlerle Gazze'yi görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Safedi, başkent Amman'da Fransa Senatosu ve Alman Konrad Adenauer Vakfı temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde, Gazze'ye yönelik saldırıların sonuçları ve bölgenin istikrarı üzerindeki tehlikeler ele alındı. Safedi, uluslararası toplumun savaşı durdurma ve uluslararası insancıl hukuku uygulama konusundaki başarısızlığının Batılı ülkelerin bölgedeki imajını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin derinleşmesine dikkat çeken Safedi, İsrail'in bölgedeki yardım faaliyetlerini engellemesinin etkilerini dile getirdi. Safedi, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı uygulamalarının barışı tehdit ettiğini ve bölgedeki gerilimi artırdığını belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için işgalin sona ermesi ve Filistin halkının özgürlüğünü kazanması gerektiğini vurguladı.