Ürdün Suriye'yi vurdu. 10 kişi öldü

Ürdün'ün Suriye sınırı yakınlarında 20 km (12 mil) uzaklıktaki Suweida eyaletindeki Arman kasabasını vurduğu bildirildi.

Ürdün tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle benzer bir durumun geçtiğimiz sene de yaşandığı ve aynı sebepten dolayı bunun yaşanmış olabileceği belirtildi.

Suwayda 24 haber sitesi, gerçekleştirilen hava saldırılarının erken saatlerde Arman ve Malah yakınındaki yerleşim bölgelerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Tanıkların, Arman'da Omar Talab ve Turki el-Halebi olarak tanımladığı iki adamın evlerinin vurularak yıkıldığını söylediği aktarıldı.

Görgü tanıkları, Talab, annesi ve teyzesinin yanı sıra Halabi'nin eşi ve iki küçük kızı da dahil olmak üzere ailesinden yedi kişinin öldürüldüğünü ifade etti. Halabi ve annesinin çöken evlerinin altında mahsur kaldıkları ve öldükleri tahmin ediliyor.

İngiltere merkezli bir izleme grubu olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, Arman'a düzenlenen saldırılarda beşi kadın ve iki çocuk olmak üzere en az dokuz kişinin öldürüldüğünü, altıncı bir kadının da enkaz altında kaldığını söyledi.