Ürdün'de hükümet istifa etti

Kaynak: AA
Ürdün'de hükümet istifa etti

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, genel seçimlerin ardından teamül gereğince istifasını Ürdün Kralı 2. Abdullah’a sundu.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, 20. Temsilciler Meclisi seçimlerinin ardından istifa etti. Bu istifanın ardından Ürdün'de yeni bir başbakan atanana kadar hükümetin görevine devam etmesi bekleniyor.

Hasavne'nin istifası, Ürdün'de her parlamento seçiminden sonra uygulanan bir prosedürün parçası. Ürdün'de seçimlerin ardından mevcut hükümet, yeni hükümetin kurulmasına hazırlık amacıyla Kral’a istifasını sunuyor. Bu süreç, ülkenin siyasi yapısının sürekliliğini ve geçiş dönemlerinin düzenli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için uygulanıyor.

Bişr el-Hasavne hükümeti, 12 Ekim 2020 tarihinde kurulmuştu. 10 Eylül'de yapılan seçimlerde, ülke genelindeki 197 yerel ve genel listeden 1623 aday, Temsilciler Meclisi'ndeki 138 sandalye için yarıştı. Ürdün parlamentosu, seçimle belirlenen Temsilciler Meclisi ve Kral tarafından atanan Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor.

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