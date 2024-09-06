Ürdün'den İsrail'e ‘Gazze’ uyarısı: Savaş ilanı kabul edeceğiz

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, resmi temaslarda bulunmak için Amman'a gelen Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenledi. Safedi, toplantıda İsrail'e yönelik çok sert bir uyarıda bulundu.

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“HER TÜRLÜ GİRİŞİMİ SAVAŞ İLANI KABUL EDECEĞİZ”

Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail baskınlarına ilişkin dava açmak üzere gerekli hukuki dosyaları hazırladıklarını dile getiren Safedi, bu dosyaların verileceği makam hakkında ise bilgi paylaşmadı.

Safedi, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistinlilerin Ürdün'e tehcirine yönelik her türlü girişimin "savaş ilanı" olarak kabul edeceklerini söyledi.

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Tüm bölge bir savaş alanına dönmeden önce uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapan Safedi, atılacak ilk adımın ise Filistin topraklarındaki saldırıların durdurulması olduğunu kaydetti.

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Eymen es-Safedi, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakereler ile ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yeni şartlar ortaya atıp tavır değiştirerek müzakereleri sekteye uğrattığını ifade etti.

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“İSRAİL'E İHRAÇ ETTİĞİMİZ SİLAHLAR SAVAŞ SİLAHLARI DEĞİLDİR”

Baerbock ise Berlin’in, Tel Aviv’e silah satışını niye durdurmadığına ilişkin soruya, "Silah ihracatı için sıkı bir politika izliyoruz ve bu konuda kararlıyız. İsrail'e ihraç ettiğimiz silahlar savaş silahları değildir." yanıtını verdi.

Batı Şeria ve Gazze'deki durumun, İran ve Lübnan’a yansımalarından bahseden Baerbock, “Yakın ve Orta Doğu'nun gerçek bir felaketin eşiğinde bulunduğunu, bu bağlamda bölgede kalıcı barış ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin elzem olduğunu" ifade etti.