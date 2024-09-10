Ürdünlüler sandığa gitti

Ülke genelinde sabah 07.00'de başlayan seçimler, akşam 19.00'a kadar devam edecek. 5 milyon 80 bin 858 seçmen, yeni milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Ürdün genelindeki 197 yerel ve ulusal listedeki toplam 1.623 aday, Parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’ndeki (TM) 138 sandalye için yarışıyor.

25 Temmuz’da Ürdün Kraliyet Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kral II. Abdullah’ın anayasanın 34. maddesi uyarınca Temsilciler Meclisi'ni feshettiği duyurulmuştu.

Ürdün’ün parlamentosu, halk tarafından seçilen Temsilciler Meclisi ve Kral tarafından atanan üyelerden oluşan Senato olmak üzere iki kanattan oluşmaktadır.