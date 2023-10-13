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Ürdünlüler tekbirlerle Filistin sınırına gidiyor
Ürdünlüler tekbirlerle Filistin sınırına gidiyor
Ürdünlü halk tekbir getirerek Filistin sınırına yürüyor
13 Ekim 2023 / 11:15
Ürdünlü halk tekbir getirerek Filistin sınırına yürüyor
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