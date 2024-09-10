Üretim düştü sektör daraldı. Sanayinin selası verildi

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, temmuz ayı sanayi üretimi verilerini hakkında açıklamada bulundu.

Ateş, Erdoğan’ın 'enflasyonu düşürerek büyüme' iddiası, sahada iflasların ve üretim kayıplarının yaşandığı bir ortamda geçerliliğini yitirdiğini belirterek, sanayi üretiminin düştüğü bir ortamda nasıl bir büyüme sağlanacağına dikkat çekti.

Ateş, Mehmet Şimşek sanayi sektörünün selasını okuduğunu, imalat sanayiinde yüzde 5,1’lik ciddi daralma çok can sıkıcı olduğunu vurguladı.

CHP'li Ateş, sanayi üretiminde sorunların her geçen gün artarak katlandığını dile getirerek, son açıklanan Sanayi Üretim Endeksi verilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek" söylemiyle çeliştiğine vurgu yaptı.

Ateş, 2024’te temmuz ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,9 oranında azalmış şekilde olduğunu, açıklanan bu verilerin, Mehmet Şimşek'in yüksek faize dayalı dezenflasyon programının sanayi sektörünü ağır biçimde vurduğunu gösterdiğini belirtti.

Ateş enflasyonu düşürme hedefinin, üretim gücünü yok ederek nasıl bir büyüme sağlayacağını ve bu sorunun cevabının hala belirsiz olduğunu söyledi.

Sanayi alt sektörleri incelendiğinde, imalat sanayi endeksinin yüzde 5,1 gibi ciddi bir oranda düştüğü görüldüğüne vurgu yapan Ateş, bu ülkenin üretici gücünün darbe aldığının ve Erdoğan'ın dile getirdiği 'büyüme' vaadinin sanayi için bir hayalden ibaret olduğunun en net göstergesi olduğunu belirtti.

Ateş, üretim durma noktasındayken, ihracat odaklı büyüme hedeflerinin de gerçekleşmesinin zor hedefler haline geldiğini sözlerine ekledi.

“İMALAT SEKTÖRÜNDE ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR"

Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dezenflasyon döneminde büyüme vaadı, verdiğini, madencilik sektörü yüzde 3,3’lük sınırlı bir artış kaydetse de, imalat gibi stratejik sektörlerdeki yüzde 5,1’lik düşüş görmezden gelinemeyeceğini söyleyerek, bununla beraber elektrik, gaz ve iklimlendirme üretimi yüzde 8,2 düzeyinde arttığını söyledi.

Bu artışın sanayi üretimindeki genel çöküşü örtmekten uzak olduğunu ve imalat sektöründe alarm zillerinin çaldığını belirtti.

Ateş, Mehmet Şimşek'in yüksek faiz politikaları, üretim maliyetlerini artırarak üreticilerin krediye erişimini zorlaştırdı ve sanayinin belini büktüğünü, üretimle birlikte istihdamın da gerilediğini söyledi.

İşsizlik oranlarının hızla yükseldiğine vurgu yapan Ateş, faiz artırarak enflasyonu düşürmeye çalışırken, üretimi ve sanayiyi feda etmek, ülke ekonomisinin geleceğini tehlikeye attığını dile getirdi.