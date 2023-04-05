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Üretim için kullanılan hammade işçileri zehirledi. Esenyurt'ta dehşete düşüren olay

İstanbul Esenyurt'ta bir sanayi sitesinde elektronik kart üretimi yapılan iş yerinde üretim için kullanılan hammaddenin kimyasal reaksiyona girmesi sonucu etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 17:14
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Üretim için kullanılan hammade işçileri zehirledi

Üretim için kullanılan hammade işçileri zehirledi. Esenyurt'ta dehşete düşüren olay
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ANKA'da yer alan habere göre Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 1575. Sokak Alkop Sanayi Sitesi B2 Blok’ta elektronik kart üretimi yapılan bir işyerinde üretim için kullanılan hammaddenin kimyasal reaksiyona girmesi sonucu iş yerinde bulunan 6 kişi etkilendi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine kimyasal reaksiyondan etkilenerek zehirlenen 6 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği belirtirken itfaiye ekiplerinin iş yerinin havalandırmasına yönelik çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

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