Uruguay'da seçimler ikinci tura kaldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Uruguay'da seçimler ikinci tura kaldı

Güney Amerika ülkesi Uruguay'daki seçimlerde devlet başkanı seçilemedi. Hiçbir adayın yüzde 50'yi geçemediği seçimler, 24 Kasım'da yenilenecek.

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda, adayların hiçbiri oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamadığı için 24 Kasım'da ikinci tur seçim yapılacak.

Uruguay'da yapılan sandık çıkış anketlerine göre, devlet başkanlığı için yarışan 11 adayın hiçbiri yüzde 50 barajını aşamadı.

Muhalefetteki Geniş Cephe (Frente Amplio) adayı Yamandu Orsi ve iktidardaki Ulusal Parti'den (Partido Nacional) Alvaro Delgado, ilk turda en fazla oy alan iki aday olarak ikinci turda yarışacak.

Dün gerçekleştirilen seçimlerde, Uruguay halkı 2025-2030 dönemi için devlet başkanını seçmenin yanı sıra Ulusal Meclis'e milletvekili göndermek üzere de oy kullandı.

Danışmanlık şirketi Cifra'nın verilerine göre, Orsi oyların yüzde 43,6'sını alarak ilk sırada yer alırken, Delgado yüzde 27,6 ile seçimi ikinci tamamladı.

Uzmanlar, 24 Kasım'daki ikinci tur seçimlerinde Orsi'nin daha avantajlı olduğunu değerlendiriyor.

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