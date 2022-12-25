Luis Suarez'in yeni takımı şaşkınlık yarattı

Uruguaylı ünlü golcü Luis Suarez, Avrupa'da Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid'de oynadıktan sonra futbola başladığı kulüp olan Nacional'e dönmüştü.
35 yaşındaki futbolcunun Nacional'den sonra yeni takımı belli oldu.
Urguay Milli Takımı'nda da 132 maçta forma giyen Luis Suarez'in Brezilya takımı Geremio ile anlaştığı belirtildi.
Suarez'in bir kaç gün içinde yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı bildirildi.
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