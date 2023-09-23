Uşak Banaz'da uyuşturucu kullanımıyla mücadele için konferans düzenlendi

Hüseyin Demir & Murat Sarıgöz - Uşak / Yeniçağ Gazetesi

Uşak Banaz İlçesinde "Banaz'da Uyuşturucu Kullanımı Ve İlçe Sorunları" adlı, çözüm odaklı bir konferans düzenlendi. Toplantıya milletvekili, meclis üyesi, dernek başkanları, çok sayıda muhtar ve vatandaş katılırken, Valilikten, Kaymakamlıktan, Ehemmiyetten, Savcılıktan hiç kimsenin konferansa gelmemesi dikkat çekti.

Konferansta konuşan Uşak CHP Milletvekili Ali Karaoba, "Bugün burada olmaktan gurur duyuyorum. Uyuşturucu büyük bir sorun. Yalnız bugün burada yetkili hiç bir kurumun olmaması manidar ve düşündürücü. Bende bir milletvekili olarak bunlardan hesabını soracağım. Banazlı hemşerilerimiz, gençlerin en büyük sorunlarından birini dert etmiş, konunun resmi tüm paydaşlarını da konuyu tartışmak ve çözüm üretmek için konferansa davet etmiş.

Peki bu hassasiyete karşılık sonuç nedir? Valilikten, Kaymakamlıktan, Emniyetten ya da Savcılıktan Bir tane katılımcı ne yazık ki toplantıya katılmamış. Devlet kurumlarımız bizler için varlar ve asla parti temsilcisi gibi hareket edemezler!

Konunun en önemli paydaşlarının bir temsilciyle bu toplantıda olmaması düşündürücü ve üzücüdür. Ben Banaz'da bir ilki gerçekleştiren Banaz Kırkaltılılar Derneği'ne, Dernek Başkanı Halil Sarıgöz'e ve ekibine böyle hassas bir konuda çalışma yaptıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

"İKTİDAR OLSAYDIK BU İLLETİ KURUTURDUM"

Bir vatandaşın "Siz seçtiğimiz bir vekil olarak uyuşturucuyu Uşak ve Banaz'da bitiremediniz" denilmesi üzerine Eski CHP Milletvekili Özkan Yalım "3 dönem CHP vekilliği yaptım 12 tane önerge verdim kurumlarla ve müdürlerle konuştum lakin muhalefet olmamızdan dolayı yani iktidar partisi olmamızdan dolayı bu iş çözülmedi, çözülemedi. İktidar olsaydık bu illeti ilimizden ve ilçelerimizden kuruturdum" dedi.

İyi Parti Banaz İlçe başkanı Enver Aras, "Bugün uyuşturucu ile ilgili çok güzel bir geceye geldik lakin gerekli kurumlar bizim kadar duyarlı değilmiş buna üzüldüm. Biz İYİ Parti olarak bu illetin karşısında halkımızın yanındayız. Bu geceyi düzenleyen derneğimizin ve kıymetli Başkanı Halil Sarıgöz'ün sonuna kadar yanındayız. Şahsım ve Partim adına kutlar ve teşekkür ederim" sözleriyle Sarıgöz'ü tebrik etti.

"BU SORUN KAMU KURUMLARI TARAFINDAN DİKKATE ALINMIYOR"

CHP Meclis Üyesi Kürşat Kacargil, "Sorunu görmezsek ve sebeplerini doğru tespit etmezsek istediğimiz sonucu alamayız. İlçemizde tehlikeli boyutlara ulaşan bu sorun, malesef kamu kurumları tarafından yeterince dikkate alınmıyor. Banazlıların kaygısı her geçen gün artıyor. İlçe sakinleri olarak bu canavarı her ortamda gündeme getirme çabamız, STK'larla birlikte sürecek.

Yeter ki bu arzumuza Kaymakamlık, Asayişten sorumlu yetkililer, Belediye köstek olacak davranışlarda bulunmasın. Bilgilendirme sportif aktiviteler ve bu organizasyonu kuran yöneten kesimlerle mücadelede Banazlıların yanında olsunlar. Yarınların daha güzel olması için bu çabamızı hep birlikte sürdüreceğiz" diye konuştu.

"BUGÜN OLMAYACAKLARSA NE ZAMAN OLACAKLAR?"

Toplantıya ev şahitliği yapan Doğa Dostu Kırkaltılılar Kulübü Derneği Başkanı Halil Sarıgöz "Bu binbir zorlukla derlediğimiz geceye gelenlere çok teşekkür ediyorum lakin bu uyuşturucu konusu ile ilgili devletimizin tek bir kurum ve kuruluşun olmaması çok düşündürücü. 2015 ten beri bu konuyla uğraşıyorum ve devletimizin kurumlarının yanımda olmaması bugün beni ziyadesiyle çok üzdü. Bu kurumlar bugün burada olmayacaksa ne zaman olacaklar?" ifadesini kullandı.