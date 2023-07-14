Uşak İl Sağlık Müdürlüğü aşırı sıcaklarla karşı uyardı

Uşak’ta hava sıcaklıkları ortalama 36 derecede seyrederken, Uşaklılar fena halde bunalmaya başladı. Uşak İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşları aşırı sıcak havalara karşı uyardı.

Bültende; başta çocuklar, yaşlılar, aşırı kilolu ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere zorunlu olmadıkça 10.00 - 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini hatırlattı.

Bültende vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu:

“Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir. Sıcaklığın yanında nem artışı ile vücut ısısı artar ve vücut metabolizması terleme ile dengede tutulmaya çalışılır. Ancak kişi, aşırı sıcaklık durumunda sadece terleme yöntemi ile vücut ısısını dengede tutamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca fazla kilolu olma durumu, fazla sıvı kaybı (dehidratasyon), bir hastalığa bağlı yüksek ateş, kalple ilgili hastalıklar, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve/veya uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amacıyla alınan bazı ilaçların (tansiyon düşürücü, idrar söktürücü vb.) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi ve dolayısıyla vücudun sıcaklarla olan mücadelesini etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir.

Aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenmesi olası gruplar; 65 yaş üstü kişiler, yalnız yaşayanlar, dört yaşından küçükler, bakıma muhtaç olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, kronik bir rahatsızlığı olanlar (kalple ilgili hastalıklar, şeker hastalığı, solunum sistemi ile ilgili hastalıklar, böbrek hastalıkları, ruh ve sinir hastalıkları, fazla kilolular, tansiyon düşüren ilaç ve/veya idrar söktürücü kullananlar, depresyon ve/veya uyku ilacı alanlar, sokakta yaşayanlar-evsizler şeklindedir.

Aşırı sıcaklardan korunmak için günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) dışarı çıkılmamalı, dışarı çıkılacaksa açık renkli hafif ve bol kıyafetler tercih edilmeli, güneş altında koruyucusuz şekilde uzun süre kalınmamaya özen gösterilmeli, yoğun fiziksel aktiviteden kaçınılmalı ve bu aktiviteler için sabah erken saatler ile akşam saatleri tercih edilmeli, uygun şekilde (günde 2-2,5 litre su/yoğun fiziksel aktivitelerde her 1 saat aktivite için 3-4 bardak su içilmeli; sıvı alımı doktor tarafından kısıtlananlar mutlaka doktora başvurmalı) sıvı alımına dikkat edilmeli, çocuk, yaşlı ve engelli bireyler kapıları kilitli ve park halindeki araçlarda bırakılmamalı, kapalı alanlar iyi bir şekilde havalandırılıp güneş gören yerler gölgelendirilmeli, çok fazla buzlu ve çok soğuk içeceklerden kaçınılmalı, fazla sıcaktan dolayı dışarıda kalmış besinlerin daha çabuk bozulabileceği unutulmamalıdır.” (İHA)