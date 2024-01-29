Uşaklı emekliler iktidara taleplerini sundu. 'Emekli maaşını hesaplarken tefe tüfe saraya gelince açık büfe'

Hüseyin Demir / Tolga Özdemir - Uşak - Yeniçağ

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür, CHP İl Başkanı Sevinç Yazgan, Saadet Partisi İl Başkanı İbrahim Dağgezen, Türkiye Partisinden Tayfun Karagöz, DSP, Tüm Emekliler Sendikası Uşak Şube Başkanı Mehmet Arslan ve Bağımsız Emekliler Derneğinin katıldığı protestoda CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, konuya ilişkin açıklamlarda bulundu.

Karaoba, konuşmasında şunları söyledi:

"Sayın başkanlarım siyasi partilerin çok değerli temsilcileri bu kadar parayla geçinebilen arkadaşlar hoş geldiniz. Bunlar yaşlı dışarı çıkmaz diyenler şimdi bu para yüzünden dışarı çıkmasına engel oldular evden çıkamasın dedikleri bu emeklilerin bir maaşı sarayın 27 saniye gideri demek. Bize hizmet eden emek veren büyük beyefendinin saraydaki masrafının 27 saniyede yetiyor.

"EMEKLİ MAAŞINI HESAPLARKEN TEFE TÜFE SARAYA GELİNCE AÇIK BÜFE"

Emekli maaşının 27 saniyede düşen parası ne kadar kendisine bir kuruş. Bu bir utanç kaynağıdır emek veren büyüklerimize bunu yapanları kınıyorum. Bu bir utanç kaynağıdır. Bu toplumun gururu olan yıllarca bize hizmet eden emek veren büyüklerimize bunu yapanları kınıyorum. Ben buradan bir milletvekili olarak diyorum ki gelin madem emeklilere bu kadar layık görüyorsanız milletvekilinin emekli maaşı da cumhurbaşkanın da emekli maaşı da emekli maaşının iki katını geçmesin. 25 günde verdiğinizin kaç katı? Şunu da anlamadım, 7.500 lira maaş alıyor, %33 zam yaptılar 10.000 lira oldu, %7 daha arttırdılar yine 10.000 lira oldu. Bunlar çalıyor çalıyor. Bunlar sizin paranızı çalıyorlar ama siz haksızsınız. Buna kendinizi layık görüyorsanız. 31 Mart'ta gider yine seçersiniz. siz bu ülkeyi bu hale getirenlere Bir sarı kart göstermeniz lazım. Partisi siyaseti olmaz karnınız açken torununuz okula giderken bir harçlık veremiyorsanız bu hale getirenlere bir sarı kart göstermezseniz kök maaşı dal maaşı da kalmaz hiçbir maaş kalmaz. Biz dedik meclise önerge verdik. Başkanım da söyledi emekli maaşı en az asgari ücret kadar olsun. Niye o zaman aklımızı başımızı almıyoruz. Arkadaşlar bakın A Partisi B Partisi demiyorum. Bunlar olmasın da kim olursa olsun diyorum bu kadar net. Çünkü bunlar "Emekli maaşını hesaplarken tefe tüfe saraya gelince açık büfe" diyorlar.

Vatandaşımızla konuşuyoruz, 550 milyon verelim sayın cumhurbaşkanını uzaya gönderelim. Hiç olmazsa hep birlikte kurtuluruz. Birlik olma zamanı eğer emekliyseniz sürünüyorsanız.

Birlikte bunları gönderme zamanı. Ben her yerde böyle bitiriyorum ve böyle düşünüyorum. Gelin birlik olalım gitsin bunlar. Enflasyonu hesaplarken TÜİK eliyle yalan söyleyenler enflasyonun rakamını hesaplarken pinpon topunu koyuyorlar. Hesaba masa tenis oynayan var mı? Bu kadar sokağa çıkamıyor. Sen ekmeği koysana, domatesi koysana gerçek rakamları koysana. Sayın cumhurbaşkanına sesleniyorum, bu kadar güzel meyveler yemek güzel, vatandaş da istiyor. Boş ver ejder meyvesini, portakal yemek istiyor bu vatandaş. Uzun sözün kısası ya sandıkta bunlara sarı kartı gösterirsiniz ya da daha sürünürsünüz arkadaşlar açık ve net diyorum."

"İKTİDAR BU YILI EMEKLİLER YILI YERİNE EMEKLİLERİ MEZARA GÖMME YILI İLAN ETSE DAHA YERİNDE OLACAK"

İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür, "En düşük emekli maaşı olanların yaşam mücadelesini bir emekli olarak çok iyi biliyorum. İktidar bu yılı emekliler yılı ilan etti ama bu yılı emeklileri mezara gömme yılı ilan etseler daha yerinde olacak. İYİ Parti TBMM’de emekli maaşlarını en düşük asgari ücretle eşit olması için verdiği teklifleri iktidar tarafından reddedildi. Tekrar tekrar dillendireceğiz. Uşak Belediye Başkanı olduğumda tüm halkımıza tuvaletleri ücretsiz yapacağım. Yapacağımız 5000 konutta da emeklilerimizi hak sahibi yapacağız ayrıca ulaşımda emeklilerimiz bedava yararlanacak" dedi.

Uşak Tüm Emekliler Sendikası Şube Başkanı Mehmet Arslan, emekliler adına taleplerini şöyle sıraladı:

“TALEPLERİMİZ

1.En düşük emekli maaşı 23.802 TL ye yükseltilmelidir. Tüm emekli aylıklarına derhal ve seyyanen ek zam yapılmalıdır.

2.Konutsuz emeklilere, gelirlerine uygun ödemeli sosyal konutlar yapılmalıdır. Depreme dayanıksız konutlar uygun ödemeli krediyle sağlamlaştırılmalıdır.

3. Anayasanın “Sendika Kurma Hakkı” ve “Toplu Sözleşme Hakkı” ile ilgili 51. ve 53. Maddelerine “Emekliler” veya Uluslararası Sözleşmelerde yer alan “Herkes” ibaresi eklenerek emeklilerin sendika kurma ve toplu sözleşme hakkı Anayasal güvenceye kavuşturulmalıdır.

4. Emekli Sendikaları Statü Yasası çıkarılmalıdır.

5. Tüm emekli maaşları “asgari değil, insanca yaşam” ilkesine göre hükümet ve emekli sendikası arasında yapılacak toplu sözleşme yoluyla belirlenmelidir.

6. Aylık bağlama oranı (ABO) eskiden olduğu gibi en az yüzde 70 olmalıdır. Bu

7. Yıllardır savsaklanan İntibak Yasası derhal çıkarılmalıdır.

8. İşçi, Memur ve Bağ- Kur emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik giderilmelidir.

9. Bayram ikramiyesi adı altında verilen harçlıklar yerine, tüm emeklilere yılda dört defa birer maaş tutarında ikramiye ödenmelidir.

10. SGK ile Bankalar arasında yapılan protokol görüşmelerine emekli sendikasının da katılması yönünde yasal düzenleme yapılmalı. Emekli maaş promosyonları 3 yılda bir değil her yıl ödenmeli.

11. Emekli maaşlarından alınan muayene, tedavi ve ilaç katkı payı kesintileri kaldırılmalıdır.

12. Toplu taşıma araçlarında emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlanmalıdır.

13. Emekli yurttaşlara yaşamlarının sonbaharında hak ettikleri saygı gösterilmeli. Yalnız yaşayan, hasta ve bakıma muhtaç olan emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, bakım hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Tercih ediliyorsa ayrıca evinde bakım hizmetleri sağlanmalıdır.

14-Emekliye ilgisi doğrultusunda yılda en az bir kez bir hafta tatil yapma koşulları sağlanmalıdır.

Yaşlılarımızın huzur içinde yaşaması bir ulusun medeniyet seviyesinin ölçüsüdür."