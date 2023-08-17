Uşak’ta 100 dönüm buğday ekili alan kül oldu

Uşak’ın Banaz ilçesinde çıkan örtü yangınında, yaklaşık 100 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

KAYNAK: İHA
Uşak’ta 100 dönüm buğday ekili alan kül oldu

Edinilen bilgiye göre; Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören köyündeki buğday ekili arazilerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı.

Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 iş makinesi, Uşak Belediyesi ve Banaz Belediyesi bağlı 5 itfaiye aracı sevk edildi. Köylülerde tankerlerle müdahale ederek yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Öte yandan 100 dönüm buğday ekili alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor. Büyük maddi hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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