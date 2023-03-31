Erkek arkadışını öldüren Zülfiye hakkında yeni gelişme

(DHA) Uşak'ta İslice Mahallesi Adaş Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında Adem A. ile kız arkadaşı Zülfiye K. arasında, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Zülfiye K., mutfaktan aldığı bıçakla Adem A.'yı yaraladı. Adem A. kanlar içinde yere yığıldı. Bunun üzerine Zülfiye K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Adem A., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Adem A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adem A., Uşak Şekerevleri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Zülfiye K. ise olayın ardından gözaltına alındı.

"SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

Polisteki ifadesinde Adem A. ile kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını belirten Zülfiye K., "Sinir krizi geçirdim. Mutfak tezgahının üzerindeki bıçağı alıp, olayı gerçekleştirdim." dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zülfiye K., tutuklandı.