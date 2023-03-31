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Erkek arkadışını öldüren Zülfiye hakkında yeni gelişme

Tartıştığı müzikhol işletmecisi 41 yaşındaki erkek arkadaşı Adem A.yı kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada bıçakla öldüren 27 yaşındaki Zülfiye K., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 20:57
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Uşak'ta erkek arkadaşını bıçakla öldüren Zülfiye, tutuklandı

Erkek arkadışını öldüren Zülfiye hakkında yeni gelişme
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(DHA) Uşak'ta İslice Mahallesi Adaş Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında Adem A. ile kız arkadaşı Zülfiye K. arasında, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Zülfiye K., mutfaktan aldığı bıçakla Adem A.'yı yaraladı. Adem A. kanlar içinde yere yığıldı. Bunun üzerine Zülfiye K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Adem A., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Adem A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adem A., Uşak Şekerevleri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Zülfiye K. ise olayın ardından gözaltına alındı.

"SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

Polisteki ifadesinde Adem A. ile kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını belirten Zülfiye K., "Sinir krizi geçirdim. Mutfak tezgahının üzerindeki bıçağı alıp, olayı gerçekleştirdim." dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zülfiye K., tutuklandı.

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