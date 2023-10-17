Uşak’ta güneş enerji santrali açıldı

Santral, Uşak’taki 546 yerleşim yerinin sokak aydınlatmaları ve İl Özel İdaresinin şantiye binasının enerji ihtiyacını karşılayacak.

Yılda 15 milyon liralık enerji üretimi bekleniyor

Santralin açılış törenine Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, İYİ Parti Uşak İl Başkanı Ayşegül Obalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcuda katıldı. Törende konuşan Vali Ergün, santralin minimum 20 yıl ömrü olduğunu ve yılda bugünkü fiyatlarla 15 milyon liralık bir enerji üretimi beklediklerini söyledi. Vali Ergün, “İl Özel İdaresi 15 milyon liralık bir enerji yükünden kurtulacak. Bizim köy sokaklarının aydınlatmaları için ödediğimiz yıllık ödeme olan 15 milyon liralık giderlerden böylelikle kurtulmuş olacağız” dedi.

Santral elektrik üretimine başladı

Konuşmaların ardından santral Vali Turan Ergün ve protokol üyeleri tarafından şalteri açılarak elektrik üretimine başladı. Santral, 5 megavat kurulu güce sahip ve yılda yaklaşık 8 bin megavat saat elektrik üretecek. Santral, aynı zamanda yılda 4 bin ton karbondioksit salınımını da engelleyecek.