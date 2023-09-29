Uşak’ta ilkokulda kantinde satılan tavuk döner yiyen 65 öğrenci hastanelik oldu

Uşak’ta bir ilkokulda kantinde satılan tavuk döner ve pilav yiyen 65 öğrenci, akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

KAYNAK: İHA
Uşak’ta ilkokulda kantinde satılan tavuk döner yiyen 65 öğrenci hastanelik oldu

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden 32’si taburcu edilirken, 3’ü yatılı olarak tedavi görmeye devam ediyor.

Kantinden yedikleri yemekten zehirlendiler

Yaşar Akar İlkokulu’nda öğlen yemeği olarak kantinden tavuk döner ve pilav alan 65 öğrenci, akşam saatlerinde rahatsızlandı. Aileleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye götürülen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Vali Ergün olayla ilgili soruşturma başlattı

Hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret eden Uşak Valisi Turan Ergün, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Ergün’e İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ile İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir de eşlik etti. Vali Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bazı öğrencilerimiz ilkokulda, öğlen kantinden tavuk döner ve pilav yemişler. Akşam saatlerinde bir kısmında mide bulantısı ve kusma meydana gelmiş. Bu sayı artınca arkadaşlar bütün öğrencileri de aradılar. Benzer şekilde bir durum var mı diye. Biz de hastaneye geldik. Bu zamana kadar toplam 65 öğrencimiz müracaat etmiş hastanelerimize. Bunlardan şu an itibariyle 32’si serum verilerek taburcu edildi. 3 hastamız yatarak tedavi ediliyor. Onların da sağlık durumları iyi. Bizi sevindiren olay şu. Şu ana kadarıyla Allah’a şükür hayati tehlikesi olan yok. Olayla ilgili adli soruşturmayı, biz de valilik olarak idari soruşturmayı başlatıyoruz. Kamuoyuyla da sonuçları paylaşacağız” dedi.

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