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Uşak'ta mağaza yangını: 1 ölü

 Uşak’ta bir mağazanın deposunda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 itfaiye personeli ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.   

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 18:08
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Uşak'ta mağaza yangını: 1 ölü

Uşak'ta mağaza yangını: 1 ölü
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Edinilen bilgilere göre Uşak’ta Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bir mağazanın alt katında bulunan depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. 

AVM SAHİBİNİN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan yangında dumandan etkilenen AVM sahibinin oğlu Fuat Koyuncu (23), İtfaiye Amiri Ramazan Duran, İtfaiye personelleri Muammer Şen ve Ahmet Çelik dumandan etkilenerek ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. 3 itfaiye personelinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken Fuat Koyuncu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yangın ekiplerin kontrollü müdahalesi ile söndürülürken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı. (İHA)     

                                   

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