Uşak'ta olta balıkçıları isyanda: Türkiye'de bitiyor Uşak'ta yasak devam ediyor

Hüseyin Demir - Uşak / Yeniçağ

Uşak'ta Valiliğin ormana girme yasağı nedeniyle fiili olarak sazan avı yasağı uygulanmasına olta balıkçıları tepki göstererek bir protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Protestoya il genel meclisi üyeleri Mustafa Dönmez, Ömür Önlü, Seyfi Paksoy, Basri Tufan, Mithat Şahin Çok sayıda oltacı vatandaş destek verirken konuyla ilgili açıklama yapan Uşak Olta Balıkçıları Dernek Başkanı Ali Ersoy "Bugün burada toplanma nedenimiz sazan avı yasağının kalkmasına rağmen her yıl olduğu gibi Uşak’ta yine sazan avı yasağı başlıyor. Bizler suyun kenarında olta atan bir milletiz, oltacıyız, ormana bir zararımız yok. Uşak olta balıkçılarına göletlerin açılmasını istiyoruz ateş yasağına uyarız "dedi.

Banaz Doğa Dostu 46'lılar Kulübü Başkanı Halil Sarıgöz "Sportif faaliyetlerin alanı toplum için çok önemli. Yıllardır uyuşturucu ile mücadele ediyorum ve gençlerimizin de yasal olmayan maddelere bağlanmaması için sportif faaliyetlerin alanının devam etmesini istiyorum. Ülkemizde sportif alan çok zayıf. Şimdi bir de orman yasağı geliyor, şehir içinde sıkılan gençlerimiz nereye gidecek? Önlerinin ve göllerin açılmasını istiyoruz. Sportif faaliyet olarak göl kenarlarında balık tutsunlar, zaman geçirsinler. Bizler gittiğimiz göllerin bekçisiyiz temizlikçisiyiz göl kenarında ateş yasağına uyarız uygulayanlara kesilecek cezaya da itiraz etmeyiz göllerde balık tutup evine götüren topluluğuz ticaretini de yapmayız" dedi.

İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Dönmez "Uşakta sürdürülmek istenen bu Sazan balık avı yasağının kaldırılması için bizde gerekirse il genel meclisinde önerge vererek destek oluruz bende olta balıkçısıyım ve gittiğimiz göllerin temizlikçisiyiz bu yasak ateş yasağına ise biz ateş yasağına uyarız uygulayanlara da ceza kesilsin onu da destekleriz" şeklinde konuştu.

Hüseyin Demir "Buraya bende olta balıkçısı bir gazeteci olarak geldim olta balıkçıları olarak su kenarında balık tutuyoruz ateş yasağına uyarız biradaki herkes de uyar bizim tek isteğimiz olta atacağımız oltaları serbest bıraksınlar bunu uşak valinizden istiyoruz." dedi.