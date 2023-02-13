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Park halindeki kamyona çarpan otomobildeki yolcu öldü

Uşak'ta seyir halindeki otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 17:34
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Uşak'ta otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü

Park halindeki kamyona çarpan otomobildeki yolcu öldü
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İHA'nın haberine göre, Uşak'ın Banaz ilçesinde, park halindeki kamyonun römorkuna çarpan otomobildeki bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Banaz'a bağlı İbrahim Yıldız Caddesi üzerinde A.T. kontrolündeki 64 DP 364 plakalı otomobil, 64 AAB 261 plakalı park halindeki kamyonun römorkuna çarptı.

Kaza sırasında otomobilde ön koltukta oturan Hamide Turgut (35) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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