Uşak'ta sağlık Allah'a emanet

Hüseyin Demir - Murat Sarıgöz / Yeniçağ Gazetesi Uşak

Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşayan R.T.(53) geçen yıl kalp krizine bağlı anjiyo ve stendt takıldı.

Aradan geçen süre zarfında dün tekrar rahatsızlanıp Banaz Devlet Hastanesi'ne giden R.T. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anjio makinesinin bozuk olmasından ve yedeğinin bulunmamasından dolayı Ambulansla Afyonkarahisar ili Parkhayat Hastanesine yönlendiriliyor.

R.T. Afyonkarahisar ili Parkhayat hastanesinde tüm müdahaleye rağmen vefat ediyor.

Tüm illerde devlet Hastanesi bulunurken maalesef Uşak'ta yok. Uşak ilinin nüfusu 400 bin, çevre il ve ilçelerden gelenlere 1 milyon nüfusa ulaşan hizmet veren Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sadece 1 adet Anjio makinesi var. O kadar nüfusa bu alet bakıyor o da bozulunca ölüyorsunuz.

Sağlık konusu üzerine defalarca TBMM'de konuşan Uşak CHP milletvekili Ali Karaoba, "Uşakta çok deneyimli kardiyologlar var lakin uşakta 1 adet anjiyo aleti var R T kalp kırizi geçirip Banaz Devlet hastanesine gidiyor burada ilk müdehale ediliyor ambulansla Uşaktaki tek anjiyo aleti bozuk olduğu içim Afyonkarahisar a yönlendiriliyor ve malesef vatandaşımızı kaybediyoruz oysaki Usakta Devlet Hastaneside olsa idi Uşakta iki anjiyo aleti olurdu bikez daha söylüyorum bir an önce usak'a devlet hastanesi yapılmalı usakta 1 anjiyo aleti demek bozulunca sonuç R T nin ölümü demek buda uşakta sağlık allaha emanet demek..." dedi.