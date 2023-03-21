21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Uşak'ta tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 07:53
Takip Et

Uşak'ta tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, İzmir’den Uşak istikametine seyir seyir halinde olan Z.Ö. (48) kontrolündeki 42 YY 664 plakalı tırla Muhammet Ali Kervan (21) idaresindeki 64 ACB 568 plakalı otomobil Gediz Kavşağı’nda çarpıştı.

İhbar sonrasında olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Muhammet Ali Kervan’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken otomobildeki A.K. (21), E.Ö. (21) ve S.S. (16) yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
3
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
4
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
5
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Dolar 19'u aşınca yeni karar alındı: 5'ten 2,5'a düşürüldü
6
﻿Dolar 19'u aşınca yeni karar alındı: 5'ten 2,5'a düşürüldü
﻿Dolar 19'u aşınca yeni karar alındı: 5'ten 2,5'a düşürüldü
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
7
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
﻿Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
﻿Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
﻿Enner Valencia Fenerbahçe'de kalacak mı? İstediği para ortaya çıktı
﻿Enner Valencia Fenerbahçe'de kalacak mı? İstediği para ortaya çıktı
﻿Enner Valencia Fenerbahçe'de kalacak mı? İstediği para ortaya çıktı
﻿Asker eğlencesinde 7 kişi vuruldu
﻿Asker eğlencesinde 7 kişi vuruldu
﻿Asker eğlencesinde 7 kişi vuruldu
﻿Yat yere. Çeteye şafak operasyonu
﻿Yat yere. Çeteye şafak operasyonu
﻿Yat yere. Çeteye şafak operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.