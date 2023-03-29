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Uşak'ta işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Uşak'ta tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 09:58
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Uşak'ya servis kazası

Uşak'ta işçi servisi devrildi: 9 yaralı
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İHA'nın verdiği bilgilere göre; Uşak'ta bir tekstil fabrikasına işçi taşıyan D.A. idaresindeki 64 S 0226 işçi servisi, Sivaslı - Uşak Karayolu üzerinde cezaevi kavşağı yakınlarında kontrolün kaybolmasından sonra yan devrilerek yol ortasındaki su kanalında yaklaşık 150 metre sürüklenmesinin ardından durabildi. İhbarlar sonrasında olay yerine polis, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada fabrikaya çalışmaya giden 9 işçi yaralanarak çevre hastanelere kaldırılırken sürücü D.A. ise kazayı yaralanmadan atlattı.
Öte yandan yaralılardan birisinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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