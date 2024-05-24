Üsküdar Belediyesi'nin pazar desteği başvurusu uzatıldı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın, seçim vaatleri arasında yer alan ilçede yaşayan emeklilere yılda 5 bin liralık ''Pazar Alışverişi Desteği Projesi''ne başvurularında yeni bir gelişme yaşandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre başvuru süresi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, seçim vaadi olarak duyurduğu emeklileri 5 bin liralık "Pazar Alışverişi Desteği" projesine yoğun ilgi gösterilince, süre uzatımına gidildi. başvuruda süre uzadı.

Emekliler, bizzat Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne ya da belediyenin internet adresine başvuru yapabiliyor. Emekliler başvurular, 31 Mayıs Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecekler.

BAŞVURUDA NELER GEREKİYOR

Projeden yararlanmak isteyenlerden belediye bazı belgeler istiyor. Emeklilerin yanlarında nüfus cüzdanı fotokopisi, e-Devlet üzerinden alınan “İkametgah”, “Tapu Bilgileri Sorgulama”, “Adıma Tescilli Araç Sorgulama”, “Emekli Aylık Bilgisi” belgelerini beyan etmesi ve iletişim bilgilerini bildirmesi gerekiyor. Destekten kişi başı geliri bir asgari ücretin 3’te birinden az olan hanelerde yaşayan 60 yaş ve üzeri emekliler yararlanabilecek.