Üsküdar sokaklarını pislik götürüyor. Vatandaşlar belediyeye tepkili

Üsküdar’ın Ünalan Mahallesinde, altyapı yetersizliğinden dolayı her yağıştan sonra taşan kanalizasyon mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Mahalleli Üsküdar Belediyesi’nin bir an önce çözüm üretmesini bekliyor.

Üsküdar sokaklarını pislik götürüyor. Vatandaşlar belediyeye tepkili

İstanbul, Üsküdar ilçesinin Ünalan Mahallesi’nde bulunan Derem Sokak’ta, her yağıştan sonra taşan kanalizasyon mahallede ulaşımı aksatırken, atıkların yol açtığı koku mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.
Aşırı sıcakların ardından İstanbul’da meydana gelen yağıştan sonra Ünalan Mahallesi’nde bulunan Derem Sokak’ta altyapının yetersiz olması kanalizasyonun taşmasına sebep oldu.

Mahalle sakinlerinden edinilen bilgilere göre, neredeyse her yağıştan sonra aynı görüntüler oluşuyor.

Altyapının yetersiz olmasından dolayı kanalizasyonun yağışlardan sonra tıkanıp taşması ve kaldırımları kaplaması, hem yaya ve araç trafiğinin aksamasına yol açıyor hem de atıkların sebep olduğu koku tüm sokağa yayılıyor.

Mahalle sakinleri Üsküdar Belediyesi’nin bir an önce çözüm üretmesini bekliyor.

İşte o görüntüler:

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