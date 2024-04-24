Üsküdar uzun zamandır böyle şey görmemişti. Hiç kimseye çocuklarımızın, siz pırlanta gençlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz

Üsküdar uzun zamandır böyle şey görmemişti. Hiç kimseye çocuklarımızın, siz pırlanta gençlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu, 23 Nisan’da Üsküdar Meydanı’ndaydı. TBMM’nin mayasında eşitlik, kardeşlik, özgürlük ve bağımsızlık kavramlarının bulunduğunu söyleyen İmamoğlu, “Demokrasimize ve Cumhuriyetimize sahip çıkamazsak, çocuklarımıza da sahip çıkamayız. Bu ülkenin bütün çocuklarına, eşit imkan ve fırsatlar sunmayan hiç kimseye çocuklarımızın, siz pırlanta gençlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz” dedi.
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Üsküdar uzun zamandır böyle şey görmemişti. Hiç kimseye çocuklarımızın, siz pırlanta gençlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kentin farklı noktalarında gün boyu süren organizasyonlarla kutlarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramın finalini Üsküdar Meydanı’nı dolduran İstanbullularla yaptı. Eşiyle birlikte el ele sahneye çıkan İmamoğlu’na, 15 farklı ülkeden çocuklar eşlik etti.

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Üsküdar uzun zamandır böyle şey görmemişti. Hiç kimseye çocuklarımızın, siz pırlanta gençlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz 2

“ATATÜRK DEYİNCE, COŞUYORUM. TÜRKİYE DEYİNCE, CANIM FEDA DİYORUM”

23 Nisan’ın sadece Türk çocuklarının değil, tüm dünya çocuklarının bayramı olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Üsküdar beni çok heyecanlandırıyor. İstanbul beni çok heyecanlandırıyor. Cumhuriyet deyince, çok daha fazla heyecanlanıyorum, Atatürk deyince coşuyorum, Türkiye deyince, canım feda diyorum. Ulusal egemenliğimizin bayramı, çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Atatürk'ümüzün armağanı 23 Nisan, kutlu olsun. Bugün bayram, tabii ki neşe dolacağız. Tabii ki mutlu olacağız. Caddelerde, meydanlarda buluşup bu güzel günü hep birlikte kutlayacağız. Bayramları kutlamak, birlikte olmak, bir olmak, birbirimizi coşkuyla hissetmek, birbirimizi sevmek, birbirimizi tanımak, dünyanın en güzel şeyidir. Bizim içimizdeki barış, bizim içimizdeki coşku, inanın sadece İstanbul'a, sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya iyi geliyor” dedi.

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Üsküdar uzun zamandır böyle şey görmemişti. Hiç kimseye çocuklarımızın, siz pırlanta gençlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz 3

“HEP BİRLİKTE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE”

23 Nisan 1920’ye giden Kurtuluş Savaşı sürecinden söz eden İmamoğlu, “Milletçe ne yaptık? Bir olduk. Gücümüzü, irademizi tek bir çatı altında birleştirdik. Tek bir çatı altında toplanabildiğimiz için neyi başardık? Ülkemizi işgalden kurtarıp, özgürlük ve bağımsızlığımızı hep birlikte elde ettik. Hep birlikte, ‘Tam bağımsız Türkiye’ dedik. Bu ülkenin bütün farklı seslerini ve renklerini tek bir çatı altında buluşturabildiğimiz için, gelişen ve güçlenen bir ülke olabildik. 23 Nisan, işgal altındaki bir ülkenin, ulusal egemenliğin gücüyle yeniden güçlü şekilde doğduğu bir gündür. 23 Nisan 1920’de biz; bir kişinin, bir grubun değil, sizlerin, milletin iradesini kabul ettik. Ne dedik? ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ dedik. Milletin iradesini, TBMM temsil eder dedik. O gün bu gündür bu ülkede ne oldu? ‘Millet ne derse, o olur’ dedik. Bu ülkede hiç kimse, millete rağmen, milleti hiçe sayarak yöneticilik yapamaz. Hiç kimse, milletten başka bir yerden emir alamaz” diye konuştu.

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Üsküdar uzun zamandır böyle şey görmemişti. Hiç kimseye çocuklarımızın, siz pırlanta gençlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz 4

“VATANDAŞTAN DAHA DEĞERLİ, DAHA İMTİYAZLI HİÇ KİMSE YOKTUR“

Kendisini milletin üstünde görenlerin çıkabileceği uyarısında söyleyen İmamoğlu, “Ama millet haddini bilmeyene ne yapar? Hak ettiği dersin verilmesini çok iyi bilir. Bunun için ‘mucize demokrasi’ her şeye yeter. Bir oy pusulası, bir mühür her şeye yeter. Bu ülkede vatandaştan daha değerli, daha imtiyazlı hiç kimse yoktur. Olmaz, olamaz. Bu ülkede vatandaş olmaktan daha üstün bir makam olmaz, olamaz; yoktur” ifadelerini kullandı.

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Üsküdar uzun zamandır böyle şey görmemişti. Hiç kimseye çocuklarımızın, siz pırlanta gençlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz 5

TBMM’nin kuruluş mayasında eşitlik, kardeşlik, özgürlük ve bağımsızlık kavramlarının bulunduğunu belirten İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasimize ve Cumhuriyetimize sahip çıkamazsak, çocuklarımıza da sahip çıkamayız. Bu ülkenin bütün çocuklarına, eşit imkan ve fırsatlar sunmayan hiç kimseye çocuklarımızın, siz pırlanta gençlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz. Yılmadan mücadele edeceğiz. Mücadeleye hazır mıyız? Coşkuyla, akılla, bilimle çok çalışmaya, İstanbul'un çocukları, bu milletin evlatları, İstanbul'un gençleri; hazır mıyız? Sizleri asla adaletsizlikle baş başa bırakmayacağız. Bu ülkenin bütün çocuklarına; doğusuna-batısına, güneyine-kuzeyine Kars'a, Ardahan'a, Edirne'ye, Çanakkale'ye, Adana'ya, Gaziantep'e, Sinop'a, Samsun'a, Sivas'a, Erzurum'a, Artvin'e, Trabzon'a, her yere, bütün milletin evlatlarına, hep beraber sahip çıkacağız.”

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Üsküdar uzun zamandır böyle şey görmemişti. Hiç kimseye çocuklarımızın, siz pırlanta gençlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz 6

“BİZ İSTANBUL'U ÇOCUKLARIMIZIN SAYGI GÖRDÜĞÜ, İHTİYAÇLARININ ÖZENLE KARŞILANDIĞI BİR ŞEHİR YAPMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ”

“Yurtta barış, dünyada barış… Bu ilke var ya bu ilke, dünyada en değerli ilke. Bu ilkeyi Mustafa Kemal Atatürk söyledi. İşte onun izinden gideceğiz. Ve ne diyeceğiz biliyor musunuz? Savaşlar son bulsun. Dünyanın hiçbir yerinde mazlum insanlar ezilmesin. Çocuklar ölmesin. Gençler ölmesin. Kadınlar ölmesin. Yurtta barış, dünyada barış için hep birlikte, çok çalışacağız. Bütün dünya çocukları barışa kavuşsun diye, hep birlikte Cumhuriyet için, dünyada barış için, Türkiye'miz için mücadele edeceğiz. Şehirlerin ve ülkelerin gelişme düzeyleri, çocuklara verilen değerle ölçülür. Biz, İstanbul'u çocuklarımızın saygı gördüğü, ihtiyaçlarının özenle karşılandığı bir şehir yapmak için çok çalışıyoruz. Çocuklara saygı duymak, onların kendilerini ifade etmelerine imkan tanımakla başlar. Ben, çocuklara çok saygı duyuyorum. Onların sahip olduğu bütün haklara çok saygı duyuyorum. Her bir çocuğun kendine özel bir kişiliği olduğunu kabul ediyorum.”

“BU ÜLKEDE YAŞAYAN HERKES İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

“23 Nisan, aynı zamanda bu anlamlı günü çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onunla birlikte mücadele eden herkesi ama herkesi, silah arkadaşlarını, her birinizin geçmişindeki dedesini, ninesini, atasını, sevgiyle, saygıyla, minnetle anma günüdür. Onun için onlara minnet duyun. Atatürk ve dava arkadaşlarına, geçmişte mücadele eden bu milletin bütün büyüklerine asla ve asla saygı duymayı, minnet duymayı unutmayın. Onları unutmayın. Unutmayacağız ve asla unutturmayacağız. Bizi bekleyen çok güzel günlere, geçmişimizden gelen değerlerimize sahip çıkmak, hep birlikte umutla ve cesaretle geleceğe yürüme konusunda kararlıyız. Bu ülkede yaşayan herkes için çok çalışacağız. Herkesin mutlu olması için, huzurlu olması için çok çalışacağız. Dünyanın en güzel şehrini, İstanbul'da inşa edeceğiz. Demokrasiyle, huzurla yaşamınızı sürmeniz için biz çok çalışacağız. Hepinizin geleceğinde iyi meslekler edinmeniz için, eğitiminiz için güzel bir çevre için, kültür için, sanat için, bilim için çok çalışacağız.”

23 Nisan coşkusu, Zeynep Bastık konseri ile doruğa ulaştı.

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