Üsküdar'da İETT otobüsü yandı

Üsküdar’da gece saat 00.00 sularında içinde yolcuların da olduğu bir İETT otobüsü motor kısmından yanmaya başladı. Olası bir facia şoförün dikkati sayesinde engellendi.

KAYNAK: DHA
Üsküdar'da İETT otobüsü yandı

Üsküdar Kısıklı Mahallesi, Bulgurlu Caddesi üzerinde, saat 00.00 sıralarında, iddiaya göre; Fahri Özen yönetiminde bulunan 34 GA 38 96 plakalı, 129 T numaralı Taksim -Bostancı seferini yapan İETT otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.

Şoför Özen, dumanları fark ederek otobüsü cadde üzerinde durdurup yolcuların inmesini sağlayıp yangın tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, İETT otobüsünde hasar oluştu. Yangın nedeniyle Bulgurlu Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Uzun süre soğutma çalışması yapılan İETT otobüsü, daha sonra olay yerine gelen vinç yardımı ile kaldırıldı. Cadde üzerinde oluşan trafik yoğunluğu, otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Üsküdar’da gece saat 00.00 sularında içinde yolcuların da olduğu bir İETT otobüsü motor kısmından yanmaya başladı. Olası bir facia şoförün dikkati sayesinde engellendi.

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