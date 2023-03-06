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Üsküdar’da lüks villa yangın 

Üsküdar’da lüks villanın çatı kısmında başlayan yangın tüm villayı sardı. Alevlere teslim olan villada can kaybı yaşanmazken, konutta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 06:46
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Üsküdar’da lüks villa yangın 

Üsküdar’da lüks villa yangın 
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İHA'nın haberine göre, Üsküdar Güzeltepe Mahallesi, Çamlıktepe Caddesi üzerinde bulunan villada yangın meydana geldi. Dubleks villanın çatı kısmında başlayan yangın bütün villayı sardı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan villa çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin merdiven aracı ile müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, villada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor.  

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