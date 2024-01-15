Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu. 1 tutuklama

Kaynak: AA
Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu. 1 tutuklama
Üsküdar’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ferah Mahallesi'nde bir adresteki evde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisinin edinilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresteki aramada, 1 hassas terazi, 2 kilo 35 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 39 bin 750 lira ele geçirildi.

Şüphelinin polis sorgulamasında geçmiş dönemde benzer suçlardan sabıkası olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.

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