Üst düzey FETÖ’cü yakalandı

İzmir’de gerçekleştirilen operasyonda, firari Zaman Gazetesi genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Mehmet Kamış yakalandı.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: DHA
Üst düzey FETÖ’cü yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri bulunan, kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan ve kapatılan Zaman Gazetesi’nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı. Gözaltına alınan Kamış'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

kapatilan-zaman-gazetesinin-yoneticilerinden-firari-fetocu-mehmet-kamis-yakalandi-8776-dhaphoto1.jpg

kapatilan-zaman-gazetesinin-yoneticilerinden-firari-fetocu-mehmet-kamis-yakalandi-8776-dhaphoto2.jpg

kapatilan-zaman-gazetesinin-yoneticilerinden-firari-fetocu-mehmet-kamis-yakalandi-8776-dhaphoto3.jpg

Güncelleme: 
Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Son Haberler
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor! Ekonomi
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Roma ve Bizans dönemine ait 91 parça tarihi eser ele geçirildi Gündem
Roma ve Bizans dönemine ait 91 parça tarihi eser ele geçirildi
2 FETÖ mensubu yakalandı Gündem
2 FETÖ mensubu yakalandı
Metal sektörüdeki işçi ile işveren ücret için masaya oturdu: Yine anlaşma çıkmadı Ekonomi
Metal sektörüdeki işçi ile işveren ücret için masaya oturdu: Yine anlaşma çıkmadı
Kütahya’da uyuşturucu taciri tutuklandı Gündem
Kütahya’da uyuşturucu taciri tutuklandı
Atatürk'ü öldürmekle görevlendirilen İngiliz casus. Casusun foyasının kim ortaya çıkardı? Gündem
Atatürk'ü öldürmekle görevlendirilen İngiliz casus. Casusun foyasının kim ortaya çıkardı?
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı Gündem
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı