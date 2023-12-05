Üst üste 51. galibiyet. Fenerbahçe farka koştu

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı; İspanya'da Valencia Basket'i 88-64'lük skorla devirdi. Sarı-Lacivertliler üst ülke 51. galibiyetini aldı.

KAYNAK: AA
Üst üste 51. galibiyet. Fenerbahçe farka koştu

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket'i deplasmanda 88-64 mağlup etti.

Pabellon Municipal Fuente de San Luis'te oynanan maçın ilk çeyreğine 25-10 önde giren sarı-lacivertli ekip devre arasına da 47-26 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan ve son çeyreğe 69-49 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding, salondan 88-64 galip ayrıldı.

Namağlup liderliğini sürdüren Fenerbahçe Alagöz; Avrupa’daki yenilmezlik serisini 25 maça çıkarırken, üst üste 51. galibiyetine de ulaştı.

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