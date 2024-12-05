Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kızı çileden çıktı! O haberlere ateş püskürdü

Sosyal medyada hızla yayılan "Erdal Özyağcılar öldü" iddiaları üzerine, ünlü oyuncunun kızı Zeynep Özyağcılar açıklama yapmak zorunda kaldı.

"BABAM EVDE VE İYİ"

Zeynep Özyağcılar, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar, Erdal Özyağcılar vefat haberleri dolaşıyor. Kendisi evde ve sağlıklı. Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım” ifadelerini kullanarak, bu tür asılsız iddialara karşı sert bir duruş sergiledi.

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

1948 yılında Bursa’da dünyaya gelen Erdal Özyağcılar, Bursa Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Ancak tiyatroya olan ilgisi nedeniyle eğitimini ikinci sınıfta bırakıp, 1968 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. 1966 yılında Karakolda adlı oyunla sahneye adım atan Özyağcılar, aynı yıl Atıf Yılmaz’ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle sinemaya da giriş yaptı. Güzin Koçak ile arkadaşlıkları 1972 yılında evliliğe dönüştü.