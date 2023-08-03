Usta oyuncu Işıl Yücesoy'dan dolandırıcı uyarısı. Mesajı okuyunca şoke oldu

Son olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizinde rol alan Işıl Yücesoy'un cep telefonu hack'lendi. Usta oyuncu, adını kullanarak yakın çevresine mesaj atan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Usta oyuncu Işıl Yücesoy'dan dolandırıcı uyarısı. Mesajı okuyunca şoke oldu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Usta oyuncu Işıl Yücesoy'un cep telefonu hack'lendi. Dolandırıcılar, usta sanatçının adını kullanarak, Yücesoy'un yakın çevresinden 'acil' 20 bin TL istedi.

isil-yucesoy-kimdir-ve-kac-yasindadir-nereli-isil-yucesoy-dizileri-1659963816-8334.jpg

"BENİM PARA VADELİDE"

Ünlü ismin telefon rehberindeki bazı isimlere, "İyi akşamlar dilerim. Bu saatte rahatsızlık verdiğim için kusura bakma. Senden bir ricam olacak. Benim para vadelide ve şu an bozduramıyorum. Cuma günü vade açılıyor. Fakat şu anda acil 20 bin TL bir yere ödeme yapmam gerekiyor. Rica etsem IBAN göndersem açıklamaya benim adımı yazarak ödemeyi yapabilir misin? Cuma günü iade ederim" şeklinde mesaj gönderildi.

64cb545386b24a2b507e4e46.jpg

Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dostlarını uyarıda bulunan Işıl Yücesoy, whatsapp'tan kendi adına gönderilen mesajlara itibar edilmemesini istedi.

64cb545b86b24a2b507e4e48.jpg

İlgili Haberler
Işıl Yücesoy nostaljik fotoğrafları ile gözleri kamaştırdı. ''Tarih gibi kadınım''demişti
“Kırgınlık” nedir sorusuna usta sanatçı Işıl Yücesoy'dan, ustalara yakışır yanıt
Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Akciğeri temizliyor, cinsel gücü artırıyor Sağlık
Akciğeri temizliyor, cinsel gücü artırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti
Farenjite ve gribe çare doğal çözümler Sağlık
Farenjite ve gribe çare doğal çözümler
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile hobilerini açıkladı Magazin
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile hobilerini açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din öğretmenlerine kızdı: Sokak röportajında salavat getiremeyen gençler var Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din öğretmenlerine kızdı: Sokak röportajında salavat getiremeyen gençler var
Bursa'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 2 yaralı Güncel
Bursa'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Mehmet Büyükekşi'den hakem ataması açıklaması Spor
Mehmet Büyükekşi'den hakem ataması açıklaması